Украина запретила ввоз двух книг из России

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз в страну двух книг, изданных в РФ. Об этом сказано в сообщении комитета во вторник.

"Госкомтелерадио отказал ООО "Якабу трейд" в выдаче разрешений на ввоз с территории РФ с целью распространения на Украине двух книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора", - сказано в сообщении. Под запрет попала книга Алана Аксельрода "Все, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в "Монополию" московского издательства ООО "Издательство "Добрая книга". "В ней рекламируется издание, которое ранее было запрещено к ввозу на Украину из-за наличия в тексте пропагандистских лозунгов государства-агрессора", - заявили в Госкомтелерадио.

Кроме того, запрет коснулся книги Джона Хейвуда "Люди Севера. История викингов 793-1241" московского издательства ООО "Альпина нон-фикшн". В ведомстве заявили, что несколько страниц этой книги посвящены истории Киевской Руси, которую автор трактует "с позиции политически ангажированной современной российской историографии". Импортеры планировали завезти по 5 тыс. экземпляров этих книг.

В начале 2017 года на Украине вступил в силу закон, ограничивающий ввоз в страну "иностранной продукции антиукраинского содержания". Во исполнение документа в апреле 2017 года правительство утвердило порядок обязательного изъятия из обращения произведенной в РФ издательской продукции, которая попала на территорию Украины без соответствующего разрешения. На нарушителей накладывается административный штраф. Право запрещать или разрешать распространение того или иного издания получил Госкомитет по телерадиовещанию, который выносит решения на основании выводов экспертного совета.