Более 35 тыс. человек подали заявки на участие в конкурсе управленцев в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Завершился первый этап кадрового конкурса "Мой город - мои возможности", организаторы получили более 35 тыс. заявок от желающих работать в системе управления Санкт-Петербургом. Об этом во вторник сообщила пресс-служба городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

"По данным председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлии Аблец, среди 35 тыс. желающих работать в исполнительной власти города - две трети петербуржцев, а также жители других регионов России и даже иностранных государств. Почти половина участников моложе 35 лет", - говорится в сообщении. В комитете добавили, что большинство заявившихся - мужчины.

На первом этапе участники, помимо анкеты, должны были подготовить эссе с предложениями по развитию Петербурга и предложить социальный проект, который нужно реализовать в ближайшее время. До 8 июля те, кто зарегистрировался и написал эссе, выложат видео-интервью, в котором расскажут, какое доброе дело они сделали и объяснят, почему именно это. Также участники пройдут заочное тестирование, которое выявит их управленческий потенциал. Результаты дистанционного этапа озвучат 15 июля, будут определены 500 полуфиналистов.

Финал, который пройдет в августе, выявит 100 победителей. Старт конкурсу "Мой город - мои возможности" 29 мая дал врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов. По его словам, конкурс даст "возможность реализовать свои способности, амбиции молодым и более опытным профессионалам и специалистам".

Как сообщалось ранее, финалисты конкурса "Лидеры России" смогут попасть сразу в финал проекта. Программа конкурса предусматривает, что победители примут участие в программе наставничества - с ними в течение года будет работать опытный ментор.

Конкурс организован правительством Петербурга при поддержке автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей". Конкурс проходит в двух категориях. Первая - для молодых людей до 35 лет: условия участия для них - наличие не менее 2 лет управленческого опыта, а также готовность занимать должности в госструктурах. Вторая - для людей от 20 до 55 лет, которые не хотят участвовать в конкурсе на замещение должностей, но могут использовать конкурс как возможность для саморазвития.