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Фонд группы Дятлова просит СК возобновить следствие по делу о гибели туристов

Председатель фонда Юрий Кунцевич сообщил, что инициативу поддержали родственники всех погибших на перевале
Председатель Фонд памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич ТАСС
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Председатель Фонд памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич
© ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Общественный Фонд памяти группы Дятлова подготовил письмо в Следственный комитет РФ с просьбой возобновить следственные действия по делу о гибели туристов в 1959 году. Об этом в среду на пресс-конференции в уральском региональном центре ТАСС сообщил председатель фонда Юрий Кунцевич.

"Мы просим возобновить следственные действия по уголовному делу о гибели спортсменов - лыжников во время похода по Северному Уралу в феврале 1959 года. Официальное возобновление следственных действий позволит объяснить родственникам и широкой общественности в России и за рубежом истинные причины трагедии", - говорится в письме, представленном Кунцевичем.

Как уточнил Кунцевич, инициативу поддержали родственники всех погибших на перевале, но возможность поставить подписи была не у всех. Подпись на обращении поставили сестра Игоря Дятлова, брат Рустема Слободина, сестра Юрия Дорошенко.

Представители Фонда надеются, что к обращению присоединится свердловское отделение Русского географического общества. "Справедливое расследовании позволит грамотно решать проблемы развития Урало-Сибирского региона, народов Севера, туризма, экологии, природопользования, транспорта, промышленности, энергетики", - говорится в обращении.

Перевалом Дятлова называют место гибели туристической группы в феврале 1959 года на Северном Урале в окрестностях горы Отортен. Тогда при невыясненных обстоятельствах погибли девять лыжников турклуба Уральского политехнического института - пять студентов, три инженера и инструктор турбазы. Руководителем группы был Игорь Дятлов.

Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, однако у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти. Отрабатывались различные версии происшествия, в том числе обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, ссора между туристами.

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