Песков заявил, что Путин в курсе дела организации "Сеть"

"Ассоциировать День в поддержку жертв пыток с делом "Сети", наверное, вряд ли стоит - это другое дело. Оно тоже резонансное, об этом деле президенту говорили на заседании президентского Совета по правам человека", - сказал представитель Кремля. Он напомнил, что глава государства обещал обязательно запросить информацию и разобраться в деле. "Президенту была предоставлена дополнительная информация по линии спецслужб, он обладает информацией, регулярно получает обновление этой информации", - подчеркнул Песков.

В декабре 2018 года Путин провел встречу с новым составом Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Тогда член СПЧ телеведущий Николай Сванидзе назвал "очень мутными" дела организаций "Новое величие" и "Сеть". В ответ глава государства пообещал разобраться с деталями этих дел.

Радикальное сообщество "Сеть" было включено в федеральный список террористических организаций. В январе 2019 года обвиняемый по этому делу Игорь Шишкин полностью признал свою вину и был осужден на 3,5 года колонии общего режима. В настоящее время идет рассмотрение дела в отношении еще нескольких предполагаемых участников и организаторов сообщества.

Отвечая на вопрос об отношении Кремля к результатам опроса аналитического центра "Левада", проведенного к Международному дню в поддержку жертв пыток, Песков сказал, что видел сообщения на этот счет в СМИ, но не читал сами материалы и анализ. По его мнению, "надо тщательно проанализировать, какая работа была проведена", "внимательно проанализировать, что это за исследование, какая выборка, какой именно вопрос задавался, какая методика применялась". По сообщениям СМИ, опрос показал, что каждый десятый россиянин сталкивался с пытками.