Начало июля будет жарким в Сибири и Якутии, на Северный Кавказ придет комфортная погода

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Высокие температуры в начале июля прогнозируются в Якутии и Красноярском крае, комфортные погодные условия ожидаются на Северном Кавказе и Юге страны. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень теплая погода прогнозируется в Красноярском крае, выше 30 градусов к началу июля <…> В конце [июня] месяца в Якутии будет существенно выше температура, чем в Москве. В Красноярском крае и Якутии температура выше нормы на заметную величину. Максимальные температуры от 25 до 30 градусов, а в Красноярском крае до 32-35 градусов. Вот такая жара", - сказал он, отметив, что для этих регионов это необычная ситуация.

Вильфанд также рассказал, что в Ставрополье высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. "Выпущено предупреждение о том, что с 26 июня по 1 июля в Туруханском муниципальном округе Красноярского края сильная жара, 32-37 градусов. Северный регион, а там такая сильная жара. И связано это с тем, что там антициклон находится, регионы северные все-таки, поэтому незаходящее солнце и вынос теплого воздуха приводят к такой очень сильной жаре", - сказал Вильфанд

Научный руководитель Гидрометцентра назвал регионы, где прогнозируется наиболее комфортная погода. Ими стали Южный и Северо-Кавказский федеральные округа. По словам Вильфанда, там стояла длительная жара. "Сейчас температурный фон будет понижаться, к началу месяца он будет заметно ниже <...> Это совершенно комфортная погода", - отметил он.

В Ленинградской, Псковской, Новгородской областях, по данным синоптиков, в ближайшие дни ожидаются ливневые дожди.