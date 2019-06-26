МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сделать в железнодорожных поездах вагоны для одиноких людей. Об этом он заявил на заседании Госсовета, которое проводит президент России Владимир Путин.

"[Нужны] вагоны для одиноких граждан. У нас огромная страна, люди могут за два-пять дней [во время поездки по железной дороге] познакомиться. У нас демографическая проблема, много одиноких людей не могут найти спутника", - предложил политик.

Он признался, что "в жизни влюблялся три раза - все в поезде". "Потому что делать нечего - едешь и смотришь на пассажира, и никуда не надо бежать, это наиболее спокойная обстановка", - пояснил Жириновский. Он отметил, что "Москва - город одиноких людей, и если не выйдут замуж в 25 лет, то потом они на площадь идут, на проспект Сахарова".

"Вот если их поженить побыстрее, тогда им некуда будет ходить", - добавил лидер ЛДПР.

Скидки для студентов и поезда из Европы

Жириновский также предложил предоставлять 50-процентную скидку на железнодорожные билеты для студентов. "Поезда отправляются каждый день со всех вокзалов. Давайте за полчаса до отправления дадим скидку студентам, все равно же есть свободные места во всех вагонах", - сказал он, указав, что у студентов часто нет денег на полный билет.

Кроме того, лидер ЛДПР выступил с идеей открыть высокоскоростное железнодорожное сообщение между городами Европы и Дальним Востоком России. По мнению Жириновского, "люди устали от юга - там террор, теракты, всякая грязь, религиозный фанатизм".

"Вот, по тихой Сибири ехали бы миллионы европейцев и наслаждались бы, какая красивая страна и какой скоростной поезд. Из Вены выехали, и через неделю - Тихий океан", - объяснил он свое предложение.

Еще одна идея Жириновского касалась безопасности пешеходов на дорогах. Так, он предложил убрать с автодорог наземные пешеходные переходы, сохранив лишь подземные или надземные. "Надо убрать пешеходов с дороги, [оставить] или подземные, или надземные [переходы]. Ибо очень много аварий происходит как раз на пешеходных переходах", - пояснил он.