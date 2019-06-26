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МВД и ФТС смогут контролировать уплату штрафов иностранными водителями

Об этом на заседании Госсовета сообщил глава МВД Владимир Колокольцев

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. МВД совместно с Федеральной таможенной службой создадут информационную базу данных, с помощью которой смогут контролировать уплату штрафов за нарушения ПДД иностранными водителями на территории России. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев на заседании Госсовета, который посвящен развитию автомобильных дорог и безопасности дорожного движения.

"Совместно с ФТС предстоит создать информационную базу данных, тогда появится возможность контролировать уплату штрафов иностранными гражданами при выезде из России, а также накладывать временный запрет на въезд до исполнения ими обязательств", - сказал он.

Теги
Колокольцев, Владимир АлександровичРоссия
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