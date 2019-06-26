ФСС обеспечит автомобилями 12 жителей Новосибирской области, пострадавших на производствах

НОВОСИБИРСК, 26 июня. /ТАСС/. Фонд социального страхования (ФСС) приобрел 12 автомобилей для жителей Новосибирской области, пострадавших на производстве, сообщили ТАСС в пресс-службе областного отделения фонда.

"В 2019 году в Новосибирске по линии Фонда социального страхования автомобилями будет обеспечено 12 пострадавших на производстве. Первые ключи от четырех автомобилей Lada Granta уже переданы пострадавшим", - говорится в сообщении.

Машину выдают на семь лет, в течении которых фонд будет выделять автовладельцам средства на бензин, а также оплачивать ремонт. "Автомобиль выдается на семь лет, по истечении этого срока будет предоставлен новый", - уточнили в пресс-службе фонда.

Как правило, автомобиль в качестве средства социальной реабилитации предоставляется людям с последствиями тяжелых травм спинного мозга или с ампутацией ног.