На ликвидацию стихийных свалок в Краснодаре выделят 100 млн рублей

КРАСНОДАР, 26 июня. /ТАСС/. Мэрия Краснодара до конца 2019 года направит 100 млн рублей на вывоз мусора рядом с мусорными баками. Соответствующее решение депутаты городской думы планируют принять на ближайшем заседании, сообщается в среду на сайте мэрии города.

"Мы вынуждены выделить еще 100 млн рублей из бюджета Краснодара для уборки стихийных свалок рядом с мусорными баками <…> Суммарно в 2019 году бюджет города будет вынужден потратить на ликвидацию свалок около мусорных контейнеров сумму, равную стоимости строительства детского сада на 150 мест", - говорится в сообщении.

По данным городских властей, с января 2019 года в Краснодаре очистили территории вокруг контейнерных площадок почти по 10 тыс. адресам, вывезли больше 100 тыс. куб. м мусора, однако действующий тариф не предусматривает вывоз крупногабаритных отходов и бросового мусора рядом с контейнерами.

"Фактически сейчас жители города выбрасывают больше мусора, чем тот объем, который включен в нынешний тариф. Это наглядно видно, об этом говорят все проверки и оценки экспертов. Именно поэтому мы вынуждены продолжать "тушить" бюджетными деньгами эту проблему. Иначе город очень быстро зарастет мусором", - приводит пресс-служба слова мэра города Евгения Первышова.

Ранее сообщалось, что власти в Краснодарском крае до конца сентября 2019 года организуют новый конкурс по отбору региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Проведение реформы обращения с ТКО на Кубани отложено до 2020 года, это связано с необходимостью внесения изменений в зонирование. По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, в настоящее время 80% тарифа составляют транспортные расходы мусороуборочных компаний. В регионе работают 14 лицензированных полигонов. Власти края формируют заявку в Минприроды России для определения еще 30 мест размещения отходов.