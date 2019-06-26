На мелководье Байкала зафиксировано превышение концентрации токсинов

УЛАН-УДЭ, 26 июня. /ТАСС/. Повышенная антропогенная нагрузка вызывает превышение содержания опасных для людей токсинов на мелководье Байкала. Об этом сообщил ТАСС в среду директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов.

Как не допустить катастрофы в одной из редчайших экосистем планеты

Байкал: экологические проблемы великого озера Как не допустить катастрофы в одной из редчайших экосистем планеты

Ранее в ряде СМИ появилась информация со ссылкой на Федотова о том, что в Байкале до предельных значений выросли концентрации бактерий, продуцирующих токсины.

"Сложилось впечатление, что речь идет обо всем Байкале, но это касается не всего озера. Мы отмечаем, что в некоторых местах, и к тому же не каждый год, концентрация токсинов в воде доходит до значений, при которых Всемирной организацией здравоохранения ее не рекомендуется использовать в питьевых целях", - сказал ТАСС Федотов.

Он подчеркнул, что речь идет о мелководье, откуда никто для питья воду не забирает. Это места с высокой антропогенной нагрузкой, хорошо прогреваемые на солнце участки, уточнил он. "Находиться в такой воде человеку можно", - добавил эксперт.

Токсины, объяснил Федотов, продуцируются водорослями, широко распространившимися в последнее время в некоторых местах по береговой линии Байкала, в том числе речь о спирогире.

Одна из возможных причин

С мнением о том, что ситуация на мелководье Байкала неблагоприятная, согласен научный руководитель Байкальского института природопользования Сибирского отделения РАН, академик РАН Арнольд Тулохонов.

"Да, на отмелях ситуация такая, она ухудшается примерно с 2012 года", - сказал ТАСС академик, но подчеркнул, что причина - не антропогенная нагрузка, а "нерегламентированная работа ГЭС в Иркутской области".

"Отмели появились в результате действия Иркутских ГЭС, нерегламентированной сверхэксплуатации [воды из Байкала]. Именно из-за этого уровень воды в озере упал, соответственно увеличилось мелководье, - объяснил Тулохонов. - Некоторые говорят, что растет антропогенная нагрузка - это вранье, хотя бы потому, что главным загрязнителем Байкала является Бурятия [на которой находится большая водосборная часть Байкала], а за последние 30 лет в республике закрылось порядка 40 крупных промышленных предприятий, полностью разрушено сельское хозяйство, то есть антропогенная нагрузка упала в разы. Поэтому здесь вопрос не в загрязнении человеком, а в том, что появились отмели, а в них - спирогира и прочая гадость, но это уже результат деятельности ГЭС в Иркутской области".

Глобальная аридизация

Вторая причина появления больших площадей мелководья, которая накладывается на эффект от деятельности ГЭС, считает ученый, - глобальное изменение климата. "Мы наблюдаем в последние годы глобальное потепление, аридизацию (комплекс процессов уменьшения степени увлажнения территорий - прим. ТАСС) климата, прогрев на 2-4 градуса, - отметил Тулохонов. - Высыхают реки, другие водоемы, прогревается мелководье Байкала, которое приводит к эвтрофикации (заболачиванием водоема - прим. ТАСС) озера".

Тулохонов рассказал, что сейчас ведется совместная работа с учеными из Монголии, на территории которой берет начало главная артерия Байкала - река Селенга. "Мы ведем наблюдения за состоянием стока рек. Так вот там, на севере Монголии, за последние годы высохло более 400 озер и исчезло почти 700 малых водотоков", - отметил он. По его мнению, можно предположить, что цикл маловодных лет для внутриконтинентальных регионов Евразии удлиняется из-за сокращения ледового покрова Арктики.

Решение проблемы

Исправить ситуацию, по мнению экспертов, может строительство очистных сооружений.

"Если убрать биогенные элементы, которые вызывают цветение водорослей, построить очистные, можно решить проблему. Кроме того, показатель содержания токсинов должен контролироваться госструктурами, которые за это отвечают - Роспотребнадзором и Росприроднадзором", - уверен Федотов.

Сейчас строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений на Байкале затруднено из-за высоких нормативов содержания загрязняющих веществ в сточных водах, которые сбрасываются в Байкал. В марте Минприроды РФ предложило изменить эти нормативы, скорректировав соответствующий приказ №63 и предложив увеличить их предельные концентрации. Для изучения предложения была создана специальная рабочая группа при Сибирском отделении РАН.

"Многие так называемые "зеленые" сейчас выступают против таких изменений нормативов, потому что это якобы увеличит антропогенную нагрузку. Это враки. Потому что сегодня, если мы нормативы не примем, то не войдут в строй очистные в Улан-Удэ, Кяхте и в других населенных пунктах. Тогда все, что есть, будет сбрасываться в Байкал", - сказал Тулохонов.

Байкал - самое глубокое озеро на планете (максимальная глубина составляет 1642 м), крупнейший природный резервуар пресной воды, содержащий около 20% ее мировых запасов. Байкал и его прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны - здесь обитают около 2,6 тыс. видов и подвидов водных животных, более половины из которых - эндемики, то есть встречающиеся только в этом водоеме. Байкал включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.