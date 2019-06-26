Неверов предложил помочь муниципалитетам обновить автобусные парки

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" в нижней палате Сергей Неверов выступил с предложением оказать на федеральном уровне помощь муниципалитетам с обновлением автобусного парка. Предложение он озвучил в среду в Кремле на заседании Госсовета, посвященного развитию сети автодорог и организации дорожного движения.

"Даже там, где есть еще МУПы, автобусы в изношенном состоянии, их уже даже не отремонтировать. А это вопрос безопасности. Не у всех регионов, а тем более муниципалитетов, есть средства на обновление автопарка - история очень похожая на ту, что была со школьными автобусами. Без федеральной помощи не обойтись", - приводит слова политика пресс-служба фракции.

По мнению Неверова, решить проблему могло бы субсидирование из федерального бюджета закупок автобусов средней и малой вместимости. "Может быть и иной механизм стимулирования развития такой маршрутной сети - лизинг, льготные кредиты на целевую покупку таких автобусов для частных перевозчиков при выполнении условия расширения маршрутной сети", - обратился Неверов к президенту.

Глава думских единороссов обратил особое внимание на сельские дороги, приведя в пример Смоленскую область. В частности, речь шла о железнодорожных переездах, отсутствие или закрытие которых приводит к тому, что населенный пункт или микрорайон оказываются отрезанными от инфраструктуры, а объездная дорога находится или в ненадлежащем состоянии или существенно увеличивает время в пути. По словам Неверова, там, где принимается решение о ликвидации переезда из-за того, что автомобильный поток небольшой, или дорога пересекала много железнодорожных путей, важно, чтобы альтернативные пути объезда не увеличивали существенно время прибытия экстренных служб.

Кроме того, сообщает пресс-служба фракции, политик поддержал предложения изменить дорожные нормативы при проведении ремонтных работ на межпоселковых, муниципальных и сельских дорогах, что влияет на снижение стоимости.

Он также указал на отсутствие актуальной и достоверной информации о доступности ряда поселений в регионах: дорога к ним может отображаться на картах, а на деле практически отсутствовать или пролегать по полю, что мешает экстренным службам вовремя добираться на вызовы, особенно в осенне-зимний сезон. "Да, в таких деревнях живет, как правило, до 10 человек. Но у нас таких более 41 тыс. деревень", - отметил парламентарий, добавив, что этими дорогами также важно заняться.