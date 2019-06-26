Прощание с актрисой и педагогом Аллой Покровской состоится в МХТ имени Чехова

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Церемония прощания с актрисой, педагогом и режиссером Аллой Покровской, ушедшей из жизни в возрасте 81 года, состоится в четверг в МХТ имени Чехова.

"В 11:00 начнется гражданская панихида в Московском художественном театре имени А. П. Чехова", - говорится в сообщении на сайте театра.

После прощания в 13:00 пройдет отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Похоронят Покровскую на Троекуровском кладбище.

Покровская окончила школу-студию МХАТ в 1959 году и была принята в труппу театра "Современник". Сыграла более 30 ролей, среди которых Вероника в спектакле "Вечно живые", Лида в "Старшей сестре", Наташа в постановке "На дне". Среди ее работ в МХТ имени Чехова "Дыхание жизни", "Дом", "Правда - хорошо, а счастье лучше". Также играла в спектаклях "Виндзорские насмешницы", "Крутой маршрут", поставленных в "Современнике", а также спектаклях Кирилла Серебренникова "Мещане", "Изображая жертву", "Господа Головлевы".

Среди режиссерских работ - "Бабье царство", "Ромео и Джульетта" и "Косметика врага". Покровская - лауреат фестиваля "Золотая маска-2018" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Кроме того, сыграла в фильмах "Июльский дождь", "Свой", "Нежданный гость", "Дневной поезд", "Дневник директора школы", "Выбор цели", "Семейная мелодрама", "Доброта", "Следствие ведут знатоки" ("Ответный удар"), "Активная зона", "Охота на лис", "Чужой звонок", "Автопортрет неизвестного". Покровская - жена Олега Ефремова и мать Михаила Ефремова.