Правкомиссия одобрила законопроект о персональных данных из генетического материала

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила законопроект об особенностях обработки персональных данных человека, полученных из его генетического материала. Об это сообщается в четверг на сайте кабмина.

Законопроектом "предлагается сведения, которые характеризуют генетические особенности человека, отнести к персональным данным, в отношении которых установлена дополнительная защита". Это позволит "обеспечить соблюдение конституционных прав граждан в сфере отношений, связанных с обработкой биометрических персональных данных".

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О персональных данных" в части обработки биометрических персональных данных" внесен Роспотребнадзором.

В настоящее время в законодательстве имеется пробел в части защиты информации о человеке, полученной из его биоматериала, который содержит генетическую информацию, позволяющую получить о нем дополнительные сведения - о состоянии здоровья, образе жизни, поведенческих особенностях, чувствительности к фармакологическим препаратам или аллергенам и других индивидуальных характеристиках.