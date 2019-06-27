С заботой о журналистах и окружающей среде. В Осаке открылся пресс-центр саммита G20

ОСАКА /Япония/, 27 июня. /ТАСС/. Международный пресс-центр саммита Группы двадцати, открывшийся в четверг, стал не только местом для работы журналистов, но и наглядным развитием идей японского председательства в "двадцатке". Заявленная Токио инициатива по борьбе с загрязнением мирового океана получила здесь продолжение: в пресс-центре нет ничего из одноразового пластика.

В кафе для репортеров - или обычная посуда, или одноразовая из перерабатываемого картона, приборы - металлические или деревянные. Напитки подаются не в пластиковых бутылках, а в железных или стеклянных, упакованные закуски и печенья завернуты не в полиэтилен, а в бумажную упаковку. В местах для сбора мусора - урны для его сортировки.

В подарочных наборах для представителей прессы - кружка из переработанного пластика с логотипом G20 с одной стороны и нарисованной плачущей от загрязненной воды черепашкой - с другой. Кружка, а также блокнот, ручка и брошюры о председательстве Японии упакованы в сумку из переработанных материалов.

Японский колорит

Пресс-центр G20 отличается не только заботой об экологии. Организаторы постарались рассказать журналистам со всего мира как о передовых разработках Японии, например, в сфере очистки воды, так и о японской культуре. Для этого они выделили отдельный павильон под выставку.

В нем находится экспозиция японского театра кукол Бунраку, которую представляют девушки в традиционных нарядах. Неподалеку всем желающим предлагают принять участие в настоящей чайной церемонии. А рядом демонстрируют искусство приготовления суши.

Кафе для представителей СМИ работает в режиме трехразового питания. Здесь бесплатно предлагают несколько видов закусок и горячего на "шведском столе", а также некоторые японские блюда, приготовленные непосредственно перед посетителями на отдельной стойке. В числе таких блюд - миниатюрные шашлычки "тэмпура" из морепродуктов и характерные именно для Осаки "такояки" - запеченные из теста шарики с кусочками осьминога.

Представлены в пресс-центре и японские напитки. Помимо различного рода тонизирующих чаев и "энергетиков" организаторы предлагают репортерам и сакэ. Правда, его подают лишь на ужин.

Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен

Однако войти в пресс-центр после употребления спиртных напитков нельзя. Во всяком случае об этом предупреждают организаторы в специально выданных брошюрах и на информационных стендах.

Алкоголь здесь не единственное ограничение. Наряду со стандартными требованиями - предъявлять аккредитационный бэйдж на входе и не проносить запрещенные предметы - есть и довольно необычные: не оскорблять или угрожать другим, не устраивать или участвовать в акциях, которые могут помешать течению саммита, не заниматься агитацией или торговлей. Особенно интересным применительно к журналистам выглядит требование "не давать утечек информации в социальных сетях".

Очевидно, что организаторы тем самым стараются максимально обеспечить безопасность, и эта часть работы продумана до мелочей. Пресс-центр расположен в выставочном комплексе Интекс на острове Сакишима, где и пройдут основные мероприятия саммита. Для того, чтобы доехать до него на специальном автобусе-шаттле, потребуется пройти несколько кордонов полиции, впрочем на их преодоление уходят считанные секунды.

На входе в сам пресс-центр установлены электронные считыватели аккредитации, рамки металлоискателя и рентгеновские аппараты для сумок, причем в количестве, достаточном, чтобы не создавать очередей. В канун саммита, когда часть журналистов еще только направляется в сторону Осаки, порой создается впечатление, что организаторов и готовых помочь волонтеров в пресс-центре едва ли не больше, чем представителей прессы.

В самих помещениях для работы есть все современные условия: беспроводной интернет, телеэкраны с трансляцией мероприятий саммита, оргтехника. Помимо обычных столов и стульев для представителей СМИ есть также кресла, пуфики и даже гамаки. Впрочем, программа открывающегося 28 июня двухдневного саммита обещает быть настолько насыщенной, что спать журналистам вряд ли придется.