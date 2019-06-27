Ученые из ДВО РАН предложили создать российско-американскую комиссию по Берингову проливу

ХАБАРОВСК, 27 июня. /ТАСС/. Представители Дальневосточного отделения Российской академии наук выступили с инициативой о создании рабочей комиссии по взаимодействию России и США в Беринговом проливе. Как сообщил журналистам в четверг исполнительный директор Российско-американского тихоокеанского партнерства (РАТОП) Дерек Норберг, соответствующее предложение прозвучало в ходе 24-го заседания РАТОП.

"Было предложение [во время заседания] со стороны ДВО РАН о создании рабочей комиссии, рабочей группы по взаимодействию в Беринговом проливе. Мы будем этому содействовать", - сказал Норберг.

Такая комиссия сможет охватить множество вопросов, представляющих интерес для российской и американской сторон, уточнил Норберг. Речь в том числе идет о рыбных ресурсах. "Данная комиссия поспособствовала бы координации наших подходов по общему использованию этого региона Тихого океана", - отметил Норберг.

26 и 27 июня в Хабаровске проходило 24-е ежегодное заседание Российско-американского тихоокеанского партнерства (РАТОП). Делегации России и США в течение двух дней обсуждали вопросы взаимодействия в сфере энергетики, туризма, торговли, науки и образования между регионами Дальнего Востока РФ и западного побережья США.