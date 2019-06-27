Исполняющий обязанности главы городского округа Лосино-Петровский подал в отставку

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы подмосковного городского округа Лосино-Петровский Николай Сущенко сложил полномочия по собственному желанию. Совет депутатов возложил временное исполнение обязанностей полномочий главы округа на его заместителя Ивана Курданина, сообщила в четверг пресс-служба Главного управления территориальной политики Подмосковья.

"И. о. главы городского округа Николай Сущенко прекратил исполнение полномочий главы по собственному желанию. Депутаты возложили временное исполнение полномочий главы городского округа на первого заместителя главы администрации городского округа Лосино-Петровский Ивана Курданина", - говорится в сообщении.

Лосино-Петровский городской округ - один из нескольких муниципалитетов Подмосковья, где за последний год сменилось несколько глав из-за скандалов со взятками.

Сущенко возглавил округ 24 мая. Предыдущий глава округа Олег Фетюков ушел в отставку 19 мая по собственному желанию. В тот же день в ГУ СК РФ по Московской области сообщили, что глава администрации Лосино-Петровского подозревается в получении взяток на сумму не менее 960 тыс. рублей.

Скандалы

Фетюков был избран главой Лосино-Петровского в марте 2019 года после ухода с этого поста Андрея Вихарева. Тот перешел на работу и. о. главы Волоколамского района Московской области, когда прежний руководитель муниципалитета Евгений Гаврилов ушел в отставку в связи со скандалом вокруг местной свалки бытового мусора "Ядрово". Сейчас Вихарев возглавляет Истринский городской округ, из администрации Волоколамска он ушел.

Схожая история со скандалами со взятками и частой сменой глав за текущий год происходит в Пушкинском районе. В июне Басманный суд Москвы арестовал избранного в феврале 2019 года главу Пушкино Евгения Жиркова. 25 июня депутаты района временно возложили полномочия главы муниципалитета на его заместителя Андрея Платонова. Жирков до Пушкино 2014 года возглавлял городской округ Балашиха и покинул этот пост 27 июня 2017 года на фоне скандала вокруг местного мусорного полигона "Кучино".