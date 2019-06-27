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Пять случаев выхода медведей к людям зафиксировали за шесть дней в Хабаровском крае

Всего в 2019 году в регионе произошли 79 конфликтных ситуаций с участием диких животных

ТАСС, 27 июня. Госинспекторы службы по охране животного мира в Хабаровском крае зафиксировали пять случаев за последние шесть дней выходов бурых и гималайских медведей в населенные пункты. В одном случае животное пришлось убить, сообщается в четверг на официальном сайте регионального министерства природных ресурсов.

"В 2019 году в Хабаровском крае произошли 79 конфликтных ситуаций с участием диких животных, пять из них - в период с 21 по 27 июня", - говорится в опубликованном сообщении.

По данным хабаровского Минприроды, 23 июня в селе Форель Амурского района бурый медведь зашел во двор жилого дома и разбил пасеку. Инспекторы хищника застрелили. 24 июня в Хабаровском районе медведь сломал теплицу на дачном участке и успел скрыться. В этот же день в поселке Светлый Охотского района бурый медведь дважды пытался напасть на работника рудника в вахтовом поселке. О пострадавших не сообщается. 25 июня бурая медведица с медвежатами зашла на территорию села Литовка Амурского района. Аналогичная ситуация произошла в селе Осиновая речка Хабаровского района. В обоих случаях дикие животные самостоятельно покинули населенные пункты.

В сообщении отмечается, что жители региона должны соблюдать правила поведения в местах обитания диких животных.

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