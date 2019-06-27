Литва проведет общенациональные учения по отработке действий в случае аварии на БелАЭС

ВИЛЬНЮС, 27 июня. /ТАСС/. Учения национального масштаба по отработке действий в случае аварии на строящейся в Белоруссии рядом с литовской границей и в 50 км от Вильнюса атомной электростанции (БелАЭС) пройдут в Литве в осенью. Об этом в четверг в эфире радиостанции Ziniu Radijas сообщил глава МВД республики Эймутис Мисюнас.

"В мае были проведены настольные учения ответственных за гражданскую безопасность инстанций, осенью состоится реальная тренировка", - сказал он.

По словам министра, будет тестироваться процедура принятия решений до уровня муниципалитетов, имитирована эвакуация населения.

"Предстоит задействовать всю вертикаль институтов, министерств, системы здравоохранения", - отметил Мисюнас.

Строительство БелАЭС, осуществляемое при участии госкорпорации "Росатом", началось в 2009 году у города Островец (Гродненская область). Литва считает строящуюся станцию небезопасной и утверждает, что Минск не склонен придерживаться международных требований в сфере ядерной энергетики.

В Белоруссии говорят, что претензии Литвы лежат в политической плоскости. В Минске не раз подчеркивали, что безопасность АЭС будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами. Согласно плану, первый блок станции должен быть пущен в текущем, второй - в 2020 году.