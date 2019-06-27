СМИ: в туалетах парламента Великобритании обнаружили следы кокаина

ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. Следы кокаина обнаружены в здании британского парламента, в том числе и там, где находятся кабинеты членов Палаты общин. Об этом в четверг сообщила газета The Sun.

По данным издания, наркотик был обнаружен в Вестминстере при проведении простого теста с использованием бледно-розовых салфеток, которые становятся синими в случае наличия следов кокаина. Таким образом, положительный результат был выявлен в четырех из девяти исследуемых мест. Больше всего кокаина было обнаружено в туалете напротив бара, доступ к которому есть только у законодателей, приглашенных гостей, высокопоставленных чиновников и аккредитованных парламентских журналистов. Следы наркотика также были найдены в других туалетах, которыми пользуются депутаты.

За последние несколько недель ряд британских депутатов публично признали, что пробовали принимать наркотики, после того как министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув выступил с откровением, что принимал кокаин, работая журналистом в 1990-х годах. Министр по вопросам международного развития Рори Стюарт поведал, что курил опиум на свадьбе в Иране, а экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб рассказал, что курил марихуану в университете. Оба кандидата на пост лидера Консервативной партии - Борис Джонсон и Джереми Хант - также признали, что курили в прошлом коноплю.