В РПЦ заявили, что только каноническая УПЦ может сплотить украинское общество

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) - единственная лояльная украинскому государству сила, способная сплотить общество страны. Об этом заявил в четверг в опубликованной газетой "Известия" статье "Фанарское Ватерло" председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ московского патриархата Владимир Легойда.

"Томос был личным политическим проектом Порошенко, украинские верующие в расколе и вне его - средством удовлетворения властных амбиций. Этот план цинично использовать веру в политике не сработал. <...> Рациональная политологическая оценка показывает, что на Украине есть только одна лояльная украинскому народу и украинской государственности сила, которая действительно способна сплотить общество, - это каноническая Украинская православная церковь. Не прислушаться к ней - значит совершить ошибку, в который раз игнорировать истинные чаяния верующих украинцев", - написал он.

Легойда отметил, что это должно находиться во внимании президента Украины Владимира Зеленского.

"Новый украинский президент религиозно нейтрален. Насколько известно, у него нет выраженных симпатий или антипатий, личный предпочтений. Тем не менее, если он хочет быть успешным президентом, он должен исходить из разумной целесообразности", - добавил представитель РПЦ.