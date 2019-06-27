МВД получило право определять порядок выплаты компенсаций полицейским и их семьям

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в третьем - окончательном - чтении правительственный законопроект о наделении МВД РФ правом определять порядок выплаты компенсаций в случае гибели полицейских, получения ими увечий, а также в случае причинения вреда имуществу сотрудника полиции и его близких родственников.

На сегодняшний день Министерство внутренних дел РФ как уполномоченный орган исполнительной власти определяет порядок выплаты ежемесячных денежных компенсаций ушедшим со службы в полиции гражданам, получившим инвалидность вследствие ранений, которая не позволяет им продолжить работу в органах правопорядка. В то же время, как отмечают разработчики, сейчас МВД выплачивает и единовременные пособия в случаях гибели сотрудников органов внутренних дел, самим сотрудникам при получении ими увечий на службе, а также компенсирует вред имуществу полицейских и их семей.

Сейчас в случае гибели сотрудника полиции при исполнении служебного долга члены его семьи могут рассчитывать на единовременное пособие в размере 3 млн рублей. При получении увечий, делающих дальнейшее прохождение службы невозможным, полицейскому выплачивается компенсация в размере 2 млн рублей. В законопроекте уточняется, что МВД РФ теперь будет определять порядок выплаты таких единовременных пособий и компенсаций. Увеличение размера выплат в законе не предусмотрено.