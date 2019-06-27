Дума уточнила порядок наложения штрафов за нарушения прав инвалидов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в третьем - окончательном - чтении закон, уточняющий, какие именно ведомства должны привлекать к ответственности лиц, которые не выполнили обязательные требования по созданию условий для инвалидов.

В действующем законодательстве уже определены обязательные для исполнения требования по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах здравоохранения, культуры, образования, транспорта, связи, ЖКХ, труда и занятости, социального обслуживания. Надзорные функции при этом возложены на действующие в этих сферах органы контроля - Ространснадзор, Росздравнадзор, Ростехнадзор, Рособрнадзор и другие.

Однако применению данной нормы мешает то, что в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) функции по привлечению к ответственности за уклонение от соблюдения прав инвалидов на доступ к объектам и услугам во всех сферах возложены на органы социальной защиты. Но на практике эти органы не имеют ни соответствующих полномочий, ни правовых механизмов, ни подготовленных специалистов.

В связи с этим принятым законом вносятся изменения в КоАП, согласно которым полномочия по рассмотрению дел о правонарушениях, связанных с обеспечением условий для доступа инвалидов к объектам и услугам, а также по составлению соответствующих протоколов возлагаются на контрольные органы.