Москалькова выясняет причины смерти матери десятерых детей в нижегородском СИЗО

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выясняет обстоятельства гибели матери десятерых детей в СИЗО в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг в официальном аккаунте омбудсмена в Instagram.

"Посещаю СИЗО-1 ГУФСИН России по Нижегородской области для выяснения обстоятельств смерти матери десятерых детей Натальи Ильиной. По официальным данным, подозреваемая в мошенничестве 61-летняя женщина умерла от сердечной недостаточности. Но родственники и адвокат Ильиной уверены, что нарушением является сам факт ее нахождения под стражей из-за тяжелого состояния здоровья", - написала Москалькова.

По ее данным, сейчас медицинские документы изучают эксперты.

Ранее газета "Московский комсомолец" опубликовала материал о том, что 61-летняя мать десятерых детей, задержанная по подозрению в мошенничестве, умерла в начале мая в Нижегородском СИЗО якобы от голода. По данным издания, женщине также не оказывали медицинскую помощь.