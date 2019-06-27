Москалькова: решение ПАСЕ по России будет способствовать демократии и миру в Европе

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что решение о подтверждении всех полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) станет залогом поступательного развития этой организации и будет способствовать упрочению демократии и верховенства права.

"Приветствую это взвешенное и логичное решение европейских парламентариев, которое не только подтверждает единство и неделимость правочеловеческой географии, но и является залогом поступательного развития одной из самых авторитетных международных дискуссионных площадок", - заявила омбудсмен в четверг журналистам.

По ее мнению, полное и безусловное участие представителей России в работе органов Совета Европы "будет способствовать упрочению демократии, верховенства права, защите прав граждан европейских стран, а также миру и добрососедству между европейскими государствами".

Участники сессии ПАСЕ 26 июня одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены, РФ вернулась к полноценной работе в ассамблее.