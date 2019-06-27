Льготы по транспортному налогу могут расширить для многодетных семей Подмосковья

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Власти Московской области планируют распространить льготу по транспортному налогу для многодетных семей в год рождения третьего ребенка. Соответствующий законопроект парламент региона принял в первом чтении на заседании в четверг.

"Сегодня многодетная семья получает льготу по транспортному налогу с момента приобретения своего статуса. Если [третий] ребенок родился в марте, то льгота будет предоставляться с марта, в ноябре - с ноября. Комитет разработал предложение, чтобы льгота предоставлялась в этом случае за весь [текущий] налоговый период вне зависимости от даты приобретения статуса многодетной семьи", - сказал журналистам в кулуарах парламента председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики облдумы Тарас Ефимов, уточнив, что документ принят в первом чтении.

Ранее председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов объяснял, что предлагаемое изменение особенно актуально для семей, в которых третий ребенок родился в конце года.