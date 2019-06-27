Метеорологи сообщили, что к месту проведения саммита G20 движется тайфун

ОСАКА (Япония), 27 июня. /ТАСС/. Третий в нынешнем сезоне тайфун зародился в четверг в районе полуострова Мурото на японском острове Сикоку и двинулся на тихоокеанское побережье главного острова страны Хонсю, где в городе Осака 28 июня начнется двухдневный саммит Группы двадцати. Как сообщило национальное Метеорологическое управление, в пятницу тайфун пройдет мимо этого города и приблизится к Токио.

В результате, предупредило ведомство, обширный район острова Хонсю может превратиться в зону крайне интенсивных ливней, способных вызвать наводнения и оползни. Уже в четверг на острове Сикоку в некоторых районах за сутки выпало до 240 мм осадков. На юго-западном острове Кюсю скорость порывов ветра превышает 27 метров в секунду.

Прохождение тайфуна может создать проблемы для проведения саммита "двадцатки" - в частности для транспортного сообщения. При кабинете министров Японии в связи с этим в четверг был создан кризисный штаб, который разрабатывает меры на случай чрезвычайных обстоятельств.

В сентябре 2018 года вызванные тайфуном ливни затопили расположенный у Осаки международный аэропорт Кансай, куда в четверг в течение дня прилетали лайнеры лидеров ведущих стран мира, участвующих в саммите.