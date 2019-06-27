Иностранные волонтеры впервые подали заявки на участие в форуме "Машук" в Пятигорске

СТАВРОПОЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Иностранные граждане впервые подали заявки на участие в волонтерском корпусе молодежного форума "Машук" в августе 2019 года в Ставропольском крае, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе мероприятия.

"Было подано свыше 360 заявок на 55 мест. В волонтерский корпус подавали заявки ребята из 34 регионов России и впервые из зарубежных стран: представители Казахстана, Молдовы, Белоруссии, Узбекистана и Ирана", - сказал собеседник агентства.

Каждый из кандидатов пройдет отбор, в том числе собеседование. Во время проведения форума волонтеры будут все три смены помогать в организации и проведении мероприятий.

В 2019 году организаторы ожидают около 3 тыс. участников. По предварительным итогам заявочной кампании, конкурс на участие в форуме составляет 4-6 человек на место. "Отличие этого "Машука" в том, что будет организована третья смена "Я - лидер". На ней соберутся около 1 тыс. человек с опытом участия в проектах в рамках открытой платформы "Россия - страна возможностей": "Лидеры России", "Я - профессионал", [а также] победители региональных молодежных кадровых проектов, лидеры студенческих профсоюзных объединений и советов, представители добровольческих проектов, гражданские активисты и блогеры", - отметил собеседник агентства.

"Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года, за восемь лет в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, на него съехались почти 2 тыс. представителей из регионов России и стран зарубежья. Форум прошел в две смены: "Добровольчество" (10-17 августа) и "Гражданское общество" (17-24 августа). Президент России Владимир Путин 15 августа посетил форум и дал ему положительную оценку.