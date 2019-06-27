Британские букмекеры оштрафованы на рекордные $25 млн за многократные нарушения

ТАСС, 27 июня. Британские букмекерские конторы в 2018 году выплатили масштабные штрафы в размере £19,6 млн ($24,8 млн) за неспособность отслеживать проблемных игроков и пресекать отмывание денег. Об этом говорится в обнародованном в четверг докладе британской Комиссии по азартным играм.

При этом сумма штрафов выросла на £1,2 млн ($1,5 млн) по сравнению с предыдущим годом, в то время как в 2016-м взыскания составили всего £1,7 млн ($2,15 млн). Причиной столь резкого увеличения выплат в позапрошлом году, как напомнили в комиссии, стала реализация новой стратегии регулирования, которая предусматривает более высокие штрафы, в особенности за "системные и повторяющиеся нарушения".

Отраслевой регулятор оштрафовал в минувшем году девять компаний. При этом £6,6 млн (более $8,3 млн) из общей суммы штрафов были израсходованы на выплаты компенсаций потребителям и другим пострадавшим сторонам. Наибольший штраф в размере £7,1 млн ($9 млн) был уплачен онлайн-казино Daub Alderney.

"Нам необходимо быть более жесткими, чтобы заставить их [букмекеров] повысить уровень требований к своей работе", - заявил исполнительный директор комиссии Нил Макартур. По его словам, важно свести к минимуму необходимость таких санкций, предоставляя рекомендации, чтобы помочь операторам правильно разобраться в ситуации.