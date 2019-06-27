Ретроспектива "Восхождение" пройдет в Москве с 4 по 9 июля

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Тематическая ретроспектива "Восхождение", посвященная поддержке людей с ограниченными возможностями, пройдет в рамках социально-культурного проекта "Кинообразование без границ" в кинотеатре "Иллюзион" с 4 по 9 июля. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе "Роскино".

"Восхождение" - это путешествие по истории кинематографа с 1974 по 2019 год, энциклопедия разнообразных жанров - от компьютерной анимации и фильмов-эссе до дневниковых картин и криминальных комедий. Широко представлена география, охватывающая девять стран на разных континентах: например, американский документалист отправляется на Филиппины, а японский режиссер навещает своего русского друга в Сургуте. Программа состоит из российских и международных премьер фильмов ключевых режиссеров авторского кино. Фильмом открытия станет "Быть живым и знать это" французского классика Алена Кавалье. Это первый показ картины сразу же после премьеры на недавно завершившемся Каннском международном кинофестивале", - цитирует пресс-служба куратора ретроспективы, кинокритика Бориса Нелепо.

После каждого сеанса запланировано обсуждение с авторами, в котором примут участие и ученики киношколы для людей с инвалидностью "Без границ" - первой российской школы, обучающей кинематографическим профессиям людей с ограниченными возможностями здоровья.

Генеральный директор "Роскино" Екатерина Мцитуридзе отметила, что поддержка людей с ограниченными возможностями - это один из самых актуальных вопросов во всем цивилизованном мире. "Мы рады предварять сеансы показом минутных фильмов нашего альманаха "Милосердие - капитал будущего", снятого талантливыми молодыми режиссерами. Непросто снимать истории про людей, жизнь которых тяжела и далека от идеала, но делать так, что с фильма выходишь не раздавленным, а окрыленным, это особое мастерство. Судя по без преувеличения восторженному приему гостей российского павильона на Каннском кинофестивале, где и состоялась премьера проекта, во всех маленьких картинах, которые мы создали, есть живая душа. Надеюсь, наша ретроспектива вызовет такой же резонанс у российского зрителя", - приводит ее слова пресс-служба.

Мультиформатный инклюзивный проект "Кинообразование без границ" направлен на вовлечение людей с ограниченными возможностями в индустрию творческих профессий. Цель проекта - развитие доступной среды и интеграция всех категорий россиян в полноценную культурную и общественную жизнь.