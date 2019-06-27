Регионального оператора по обращению с отходами в Якутске оштрафовали на 500 тыс. рублей

ЯКУТСК, 27 июня. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) "Якутскэкосети" оштрафован в Якутске после возникновения проблем с вывозом мусора. Об этом сообщается в четверг на сайте городской администрации.

"Административная комиссия города Якутска на заседании 27 июня рассмотрела протокол в отношении ООО "Якутскэкосети". По результатам рассмотрения, на регионального оператора по вывозу ТКО наложен административный штраф в размере 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что протокол в отношении регоператора составлен из-за невывоза мусора с санитарной точки в Якутске. "Летом мусор должен вывозиться ежедневно. Если мусор не вывезен на вторые сутки - это нарушение. Мусор в баках по указанному адресу не вывозили три дня, по этому факту были составлены акты", - цитирует пресс-служба главу административной комиссии Феликса Антонова.

Ранее в отношении компании возбудили уголовное дело за причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб. По версии прокуратуры, муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис" предоставило компании "Якутскэкосети" займы в размере свыше 43 млн рублей. При наличии на счетах достаточных денежных средств компания не вернула в установленный срок предоставленные займы, считают в ведомстве.

Компания "Якутскэкосети" является региональным оператором по обращению с ТКО в центральной зоне республики, куда входит Якутск. С 1 января в России стартовала реформа по обращению с ТКО, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным местными властями по конкурсу. В рамках перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.