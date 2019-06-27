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Прощание с худруком саратовского ТЮЗа пройдет 1 июля

Церемония состоится в 11:00 в здании ТЮЗа

САРАТОВ, 27 июня. /ТАСС/. Прощание с художественным руководителем Саратовского театра юного зрителя Юрием Ошеровым, умершим в четверг после падения в оркестровую яму на репетиции, пройдет 1 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

"Прощание состоится 1 июля в 11:00 в здании ТЮЗа" - сказала собеседник агентства.

Ошеров был госпитализирован 17 июня в тяжелом состоянии после падения в оркестровую яму на репетиции. По предварительной информации, он шел по сцене, когда был выключен свет. По данному факту Минкульт региона начал служебную проверку.

Юрий Петрович Ошеров родился в 1942 году. Главным режиссером Саратовского ТЮЗа он был назначен в 1995 году, с 2007 года являлся художественным руководителем театра. Саратовский ТЮЗ - старейший в мире профессиональный театр для детей, он открылся 4 октября 1918 года.

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