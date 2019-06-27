Евкуров пообещал приезжать в Ингушетию и поддерживать регион при необходимости

МАГАС, 27 июня. /ТАСС/. Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на прощальной встрече с депутатами народного собрания региона пообещал при необходимости приезжать в регион и поддерживать республику, пытаться помочь, передает корр. ТАСС.

В четверг полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников представил нового врио главы республики Махмуд-Али Калиматова правительству республики. Он также поблагодарил Евкурова за проделанную работу и подчеркнул, что за эти 11 лет в регионе реализованы федеральные целевые программы социально-экономического развития, внесен огромный вклад в установление мира в Ингушетии, обеспечение безопасности его жителей.

"Я на новом месте службы всегда буду находить время, если я нужен, буду поддерживать и приезжать. Дальше, где бы я ни был, я есть для своего народа и для своей республики, и раньше старался, и сейчас, тем более на более высокой должности, буду делать все, чтобы и для страны быть полезным, и для республики", - сказал Евкуров.

Он поблагодарил депутатов за помощь во время его работы на посту главы региона и пожелал им успехов в будущем.

"Я хочу сказать вам спасибо за нашу совместную работу, за наш труд. Не я один, не правительство, не администрация, а все мы вместе работали, вкалывали. Просил бы вас максимально поддержать нового врио главы региона, давайте займемся республикой. Кроме нас беречь, создавать и развивать ее больше некому - сделано много и многое еще планируется", - добавил глава региона.

В среду президент РФ Владимир Путин принял отставку возглавлявшего регион с 2008 года 55-летнего Юнус-Бека Евкурова, который обратился с просьбой о досрочном сложении полномочий. Президент подписал указ о назначении врио главы республики 60-летнего экс-прокурора региона Махмуда-Али Калиматова, возглавлявшего ранее управление Росприроднадзора по Самарской области.

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