Власти Бурятии заявили о необходимости постоянного мониторинга состояния Байкала

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Состояние озера Байкал, в том числе и мелководья, требует постоянного и качественного мониторинга, однако таковой системы сейчас нет. Такое мнение высказала в четверг журналистам замминистра природных ресурсов Республики Бурятия Наталья Тумуреева, комментируя информацию об обнаружении учеными превышение содержания токсинов на мелководье водоема.

Директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов 26 июня сообщил ТАСС, что повышенная антропогенная нагрузка вызывает превышение содержания опасных для людей токсинов в некоторых местах на мелководье Байкала. Он объяснил, что токсины продуцируются водорослями, широко распространившимися в последнее время в некоторых местах по береговой линии Байкала, в том числе спирогирой.

"Государственной системы мониторинга на Байкале нет. Нет мониторинга за мелководьем, с мелководья все и начинается. Бурятское региональное объединение по Байкалу в прошлом году проводило исследования, брали для определения водоросли и определяли их виды. Брали пробы в Гремячинске, в Горячинске, в Энхалуке, в Сухой и в Северобайкальске. Только в одной пробе в Северобайкальске мы обнаружили спирогиру. Но это не значит, что в других точках не было спирогиры. Это говорит о том, что нужно ввести постоянный качественный мониторинг за состоянием озера Байкал", - сказала Тумуреева.

При этом она допустила, что ученые обнаружили опасные для людей токсины в местах концентрации спирогиры, если исследования проводились на таких участках. "Да, конечно, спирогира выделяет токсины, не совсем понятно, где проводились исследования, на каких именно мелководьях. Скорее всего, пробы были взяты в каких-то определенных точках. Да, возможно, там есть какие-то превышения", - добавила замминистра.

Байкал - самое глубокое озеро на планете (максимальная глубина составляет 1642 м), крупнейший природный резервуар пресной воды, содержащий около 20% ее мировых запасов. Байкал и его прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны - там обитают около 2,6 тыс. видов и подвидов водных животных, более половины из которых - эндемики, то есть встречающиеся только в этом водоеме. Байкал включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.