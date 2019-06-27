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Власти Бурятии заявили о необходимости постоянного мониторинга состояния Байкала

Замминистра природных ресурсов Республики Бурятия Наталья Тумуреева отметила, что системы постоянного и качественного мониторинга пока нет

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Состояние озера Байкал, в том числе и мелководья, требует постоянного и качественного мониторинга, однако таковой системы сейчас нет. Такое мнение высказала в четверг журналистам замминистра природных ресурсов Республики Бурятия Наталья Тумуреева, комментируя информацию об обнаружении учеными превышение содержания токсинов на мелководье водоема.

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Директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов 26 июня сообщил ТАСС, что повышенная антропогенная нагрузка вызывает превышение содержания опасных для людей токсинов в некоторых местах на мелководье Байкала. Он объяснил, что токсины продуцируются водорослями, широко распространившимися в последнее время в некоторых местах по береговой линии Байкала, в том числе спирогирой.

"Государственной системы мониторинга на Байкале нет. Нет мониторинга за мелководьем, с мелководья все и начинается. Бурятское региональное объединение по Байкалу в прошлом году проводило исследования, брали для определения водоросли и определяли их виды. Брали пробы в Гремячинске, в Горячинске, в Энхалуке, в Сухой и в Северобайкальске. Только в одной пробе в Северобайкальске мы обнаружили спирогиру. Но это не значит, что в других точках не было спирогиры. Это говорит о том, что нужно ввести постоянный качественный мониторинг за состоянием озера Байкал", - сказала Тумуреева.

При этом она допустила, что ученые обнаружили опасные для людей токсины в местах концентрации спирогиры, если исследования проводились на таких участках. "Да, конечно, спирогира выделяет токсины, не совсем понятно, где проводились исследования, на каких именно мелководьях. Скорее всего, пробы были взяты в каких-то определенных точках. Да, возможно, там есть какие-то превышения", - добавила замминистра.

Байкал - самое глубокое озеро на планете (максимальная глубина составляет 1642 м), крупнейший природный резервуар пресной воды, содержащий около 20% ее мировых запасов. Байкал и его прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны - там обитают около 2,6 тыс. видов и подвидов водных животных, более половины из которых - эндемики, то есть встречающиеся только в этом водоеме. Байкал включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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