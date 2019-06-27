Автобус и трамвай со специальным дизайном стали афишей Театральной олимпиады в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/."Театральный автобус" и "Театральный трамвай" вышли в четверг на маршруты в Санкт-Петербурге. Как сообщили журналистам в пресс-службе городского "Горэлектротранса", с помощью специального дизайна обычных рейсовых транспортных средств решено напомнить жителям и гостям города о проходящей здесь с 15 июня Международной Театральной олимпиаде.

"Театральный трамвай" и "Театральный троллейбус" сразу же выделяются из потока непривычным сочетанием цветов - мятного и красного", - отметили в пресс-службе. - На бортах "театрального" электротранспорта написано: "Войди в мир театра!", а двери оформлены символическими занавесами в традиционном темно-красном цвете". Встретить "театральный трамвай" можно в Невском и Красногвардейском районах, а "театральный троллейбус" курсирует по Невскому проспекту.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. Одним из самых масштабных мероприятий стала Театральная олимпиада, которая продлится до декабря. В ней принимают участие более 50 ведущих театральных коллективов из 21 страны. Ее завершение на Санкт-Петербургском Международном культурном форуме в ноябре станет кульминацией российского Года театра.