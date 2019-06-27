Принятый в Вологодской области закон позволит жителям собирать любой валежник

ВОЛОГДА, 27 июня. /ТАСС/. Депутаты вологодского Заксобрания приняли в четверг региональный закон о сборе валежника, трактующий это понятие максимально широко. Как рассказал по итогам голосования спикер областного парламента Андрей Луценко, жителям региона это даст возможность легально собирать с земли любые деревья и их части.

С 1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон, позволяющий россиянам заготавливать валежник для собственных нужд, что ранее считалось незаконной заготовкой древесины. Порядок сбора устанавливают регионы, некоторые ввели ограничения по сбору, что вызвало массовые жалобы населения. В федеральном законе также есть ограничения - собирать можно деревья, упавшие в результате снеговала, бурелома или поврежденные вредителями и, к примеру, ветровал к таким факторам не отнесен.

"Вологодский парламент фактически первым в России разработал достаточно простой и понятный законопроект [о сборе валежника]. Мы не вводили особые правила по сбору. Также одними из первых в России уточнили понятие "валежник", что нам позволило закон сделать понятным для граждан", - привела пресс-служба слова Луценко.

По словам Луценко, в законе использовано понятие "валежник", введенное в действие приказом Рослесхоза в 1998 году - "это стволы отмерших деревьев или их части, лежащие на земле". По сути, вологжанам позволили заготавливать в лесу любые лежащие на земле деревья и их части.

"На протяжении летних месяцев мы отследим, как закон будет реализовываться на территории Вологодской области, какие будут замечания. Если потребуется, то на сентябрьской или одной из следующих сессий будем готовы его доработать", - сказал спикер областного парламента.

В феврале этого года председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев призвал регионы снять ограничения по сбору валежника. Так, по его словам, в Бурятии за сбор валежника вне установленных властями мест была предусмотрена ответственность, в том числе, по статье "Кража" УК РФ. В Пензенской и Тульской областях собирать валежник можно только вручную, без использования рубящего инструмента, пил и сучкорезов.