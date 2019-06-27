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В Twitter будут ставить новые пометки на нарушающих правила сообщениях политиков

Эти нормы будут распространяться только на имеющие не менее 100 тыс. подписчиков верифицированные учетные записи чиновников или лиц, претендующих на выборную должность

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Сотрудники сети микроблогов Twitter будут ставить новые пометки на нарушающих ее правила сообщениях официальных лиц. Об этом говорится в заявлении соцсети, опубликованном в четверг.

В Twitter отметили, что данные нормы будут распространяться только на имеющие не менее 100 тыс. подписчиков верифицированные учетные записи чиновников или лиц, претендующих на выборную должность. В случаях, когда какое-либо сообщение указанных пользователей будет нарушать установленные в Twitter правила, его сотрудники проведут оценки относительно того, является ли оно важным для общественности. В случае если оно будет признано таковым, на сообщении будет выставлена пометка, указывающая, что в данном случае правила были нарушены. Нажав на данную пометку, пользователи все равно смогут прочитать указанное сообщение.

Администрация соцсети пояснила, что помеченные таким образом записи в микроблоге будут в меньшей степени рекомендованы к прочтению. Охват аудитории, которая ознакомится с данными сообщениями, вероятнее всего, сократится. Новые правила не будут применяться к записям, опубликованным до четверга.

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