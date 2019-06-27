В Twitter будут ставить новые пометки на нарушающих правила сообщениях политиков

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Сотрудники сети микроблогов Twitter будут ставить новые пометки на нарушающих ее правила сообщениях официальных лиц. Об этом говорится в заявлении соцсети, опубликованном в четверг.

В Twitter отметили, что данные нормы будут распространяться только на имеющие не менее 100 тыс. подписчиков верифицированные учетные записи чиновников или лиц, претендующих на выборную должность. В случаях, когда какое-либо сообщение указанных пользователей будет нарушать установленные в Twitter правила, его сотрудники проведут оценки относительно того, является ли оно важным для общественности. В случае если оно будет признано таковым, на сообщении будет выставлена пометка, указывающая, что в данном случае правила были нарушены. Нажав на данную пометку, пользователи все равно смогут прочитать указанное сообщение.

Администрация соцсети пояснила, что помеченные таким образом записи в микроблоге будут в меньшей степени рекомендованы к прочтению. Охват аудитории, которая ознакомится с данными сообщениями, вероятнее всего, сократится. Новые правила не будут применяться к записям, опубликованным до четверга.