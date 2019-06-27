Площадь лесных пожаров в Якутии за неделю сократилась в два раза

ТАСС, 27 июня. Площадь лесных пожаров в труднодоступных районах Якутии сократилась до 100,5 га, это в два раза меньше, чем неделей ранее. Все очаги возгорания контролируются с помощью информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе регионального МЧС.

По данным на 20 июня, площадь пожаров в удаленных районах Якутии составляла более 235 тыс. га.

"В настоящее время на обслуживаемой территории проводится тушение четырех природных пожаров в Верхоянском и Усть-Майском районах, на общей площади 100,5 га, из них локализован один пожар на площади 35,5 га. В зоне контроля действует 88 природных пожаров на территории 14 муниципальных образований. За данными пожарами ведется наблюдение и проводится контроль состояния с помощью информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоз", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в Верхоянском районе Якутии, где в настоящий момент действует 24 природных пожара, в отношении одного из поджигателей возбуждено уголовное дело по ст. 261 УК РФ ("Уничтожение или повреждение лесных насаждений"). На виновника пожара будет возложена обязанность возместить ущерб, причиненный лесному фонду, затраты государства на тушение пожара, восстановление лесных насаждений и поврежденных сельскохозяйственных земель.

В ведомстве отметили, что с 25 июня на территории Верхоянского и Момского районов введен режим ЧС межмуниципального характера, для тушения лесных пожаров привлекается вертолет Ми-8 с водосливным устройством.