В парламенте Португалии открылась выставка, посвященная 240-летию дипотношений с Россией

МАДРИД, 27 июня. /ТАСС/. Масштабная выставка, которая посвящена отмечаемому в текущем году 240-летнему юбилею двусторонних дипломатических отношений между Россией и Португалией, открылась в четверг в Собрании республики (однопалатный парламент) в Лиссабоне. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Португалии.

Смотр подготовлен российским диппредставительством при взаимодействии с Комиссией по иностранным делам и португальским сообществам. Датой установления дипломатических отношений считается 24 октября 1779 года. Торжественную церемонию открытия посетил председатель Собрания республики Эдуарду Ферро Родригеш, а также местные депутаты, представители МИД Португалии и посольства России.

Приветственное послание

Участникам мероприятия было направлено специальное приветственное послание председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, которое огласил посол России в Португалии Михаил Камынин. В нем, в частности, была подчеркнута готовность российской законодательной власти продолжать вносить вклад в укрепление двустороннего взаимодействия по самому широкому спектру направлений.

"Сам факт организации подобной экспозиции в стенах Собрания республики обращает на себя внимание, - отметили в посольстве РФ. - Хотя на этой высокой площадке периодически проводятся различные культурно-гуманитарные акции в привязке к значимым датам истории Португалии, годовщинам значимых международных событий, данная выставка является одной из немногих, посвященных двусторонним отношениям Лиссабона с каким-либо зарубежным партнером".

Как отметил Камынин: "Хотелось бы искренне поблагодарить руководство португальского парламента, Комиссию по иностранным делам и португальским сообществам за ту поддержку, которую была оказана нам при подготовке этой знаковой выставки". "Ее проведение в стенах Собрания республики является еще одним подтверждением наличия глубокого интереса России и Португалии друг к другу, взаимной дружбы и симпатии, нашего обоюдного настроя на плодотворную совместную работу по широкому спектру направлений", - подчеркнул дипломат.

Прошлое, настоящее и будущее

Выставка насчитывает около полусотни экспонатов и рассказывает об истории, настоящем и перспективах российско-португальского взаимодействия. Тематически она охватывает практически все сферы сотрудничества между государствами, делая особый акцент на их культурно-гуманитарных связях, начиная с эпохи, предшествовавшей установлению дипотношений, и заканчивая современностью.

Экспонаты представляют собой выполненные в едином художественном стиле виниловые панели размером 1,8 на 1,2 м, на которых запечатлены различные свидетельства дружбы и взаимного уважения, лежащие в основе отношений России и Португалии. Также на смотре представлены копии примечательных исторических документов, включая первую полосу португальской газеты 1715 года со статьей о рождении в Санкт-Петербурге будущего наследника российского престола, императора Петра II.

На выставке есть и портреты выдающихся португальцев, тесно связавших свою жизнь с Россией. Среди них: первый генерал-полицмейстер Петербурга при Петре I Антониу Мануэл де Виейра, почетный член Петербургской академии наук Антонио Нунеш Рибейру Саншеш, первый посланник при дворе Екатерины II Франсишку Жозе Орта Машаду, художник Мигел Антониу ду Амарал, чья выставка пройдет в государственном Эрмитаже осенью 2019 года, оперная певица Луиза Тоди, выступавшая в России при Екатерине II. Ряд экспонатов посвящен соотечественникам, которые так или иначе имели отношение к Португалии.

Выставка также рассказывает о состоянии и перспективах российско-португальского сотрудничества, подчеркивая обоюдную политическую волю к его дальнейшему наращиванию. В данном контексте экспозиция обращает внимание на встречу президентов двух стран Владимира Путина и Марселу Ребелу ди Соузы в Кремле в июне прошлого года и визит главы МИД России Сергея Лаврова в Португалию в ноябре 2018 года. Кроме того, смотр напоминает об оказанной по линии МЧС России помощи Лиссабону в борьбе с природными пожарами в 2016 года и регулярных заходах российских кораблей в порты португальской столицы.

Экспозиция будет работать в течение месяца.