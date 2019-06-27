В Турции рассчитывают на отмену виз с Россией в течение года

СТАМБУЛ, 27 июня. /ТАСС/. Турция рассчитывает на полную отмену визового режима с Россией в течение года. Об этом сообщил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой на встрече с журналистами в рамках Российско-турецкого общественного форума.

"На первом этапе вводится процедура упрощения получения виз турецкими гражданами, а после уже поэтапно на секторальной основе будет предоставляться безвизовый режим. Мы верим: в течение года визовый режим по отношению к турецким гражданам будет отменен", - сказал он, добавив, что отмена виз будет способствовать увеличению туристского трафика в Россию.

По его словам, Турция ожидает, что в текущем году республику посетят 6,6 млн российских туристов. Эрсой сказал, что оказатели турпотока 2015 года впервые были превышены в 2018 году. "В прошлом году Турцию посетили 5,9 млн туристов [из России]. В этом году мы ожидаем 6,6 млн туристов", - сообщил он, отвечая на вопрос ТАСС. Таким образом, рост турпотока из России по сравнению с 2018 годом составит 12-13%, добавил министр.

В 2010 году было подписано соглашение, по которому граждане двух стран могли въезжать в Россию и Турцию на срок до 30 дней без визы. С 1 января 2016 года Москва приостановила действие безвизового режима с Анкарой. Это было сделано после того, как 24 ноября 2015 года Турция сбила российский бомбардировщик Су-24 на границе с Сирией.