Финалисты конкурса "Лидеры России" представили свои проекты главе Роскосмоса

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел первую встречу с тремя финалистами конкурса "Лидеры России" в рамках годовой программы наставничества. Об этом сообщила в четверг пресс-служба госкорпорации.

"В рамках первой встречи финалисты представили свои индивидуальные планы развития и обсудили возможные форматы взаимодействия в рамках программы наставничества", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Роскосмоса.

Во время встречи глава госкорпорации выразил уверенность, что для каждого из финалистов конкурса "российская космонавтика сможет предложить серьезные направления и задачи", в которых они смогут раскрыть свой потенциал.

Среди финалистов, которые участвуют в программе, коммерческий директор Московского инструментального завода Юрий Зобов, начальник департамента внутреннего контроля "Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии" Алексей Кромин и заместитель генерального директора Красцветмета Владимир Осипенко.

Программа наставничества рассчитана на год и продлится по апрель 2020 года. Следующая встреча пройдет во время пилотируемого запуска с космодрома Байконур, который запланирован на 20 июля.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана АНО, носящая такое же название.

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека, более 80 участников получили кадровые назначения на высокие посты.

Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. В финал вышло 300 человек, из которых 104 стали победителями.