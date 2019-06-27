Беглов: три медцентра и два новых корпуса онкодиспансера построят в Петербурге до 2023 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Три специализированных медицинских центра и два новых корпуса городского онкологического диспансера построят в Санкт-Петербурге до 2023 года, сообщил в четверг временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.

"В ближайшей перспективе, я могу это озвучить, до 2023 года городской онкодиспансер получит сразу два новых корпуса - лучевой и поликлинический. До 2022 года для южных районов города будет построен еще один центр лучевой терапии", - сказал Беглов в эфире городского телеканала "78".

Он добавил, что также планируется строительство медучреждений для Пушкинского и Колпинского района города. "До 2022 в Пушкинском районе появится консультативно-диагностический центр и до 2023 года в Колпино планируется построить центр паллиативной медицины, где будет оказываться помощь самым тяжелым пациентам", - сказал врио губернатора.

Беглов отметил, что строительство медучреждений будет вестись как за счет средств федерального, так и городского бюджетов. Объем средств, необходимых для создания данных медцентров, врио губернатора не уточнил.

"То, что я перечислил, - это уже в работе находится, есть соответствующие договоренности [с федеральными органами власти], и обязательно будет исполнено", - сказал он.