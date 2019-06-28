Роскачество разработает стандарты производства экологической продукции

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Роскачество планирует разработать стандарты производства органической, экологической и зеленой продукции. Об этом говорится в сообщении организации.

"Роскачество займется разработкой стандартов на экологическую продукцию. Такими стандартами будет предусматриваться градация продукции на "органическую", "экологическую" и "зеленую", - отмечается в сообщении.

В Роскачестве пояснили, что выше всего в составляемой иерархии будут находиться органические продукты.

Органический способ производства подразумевает сокращение списка используемых удобрений и ветеринарных препаратов, а следовательно, в самой продукции не будут содержаться следы антибиотиков и пестицидов. Кроме того, как отметили в Роскачестве, для производства такой продукции запрещается применять ГМО, средства защиты растений, вещества для улучшения почвы и удобрения. Производство, на котором осуществляют производство органической продукции обязательно должно быть расположено вдали от источников загрязнения окружающей среды и объектов промышленной деятельности.

По отношению, например, к "фермерской" и "эко" продукции эти требования предъявлены не будут, потому что понятия и характеристики данной продукции не закреплены в правовом поле. Также фермерскую продукцию отличает преимущественно ручной труд, что необязательно для продукции типа "био" и "эко", добавили в Роскачестве.

"Новый закон (об органике, который вступает в силу с 1 января 2020 года - прим. ТАСС) ввел официальное определение понятия "органическая продукция", установил нормы её производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации. Теперь наша общая задача - доступно объяснить нововведения и прекратить использование экологических наименований и маркировки в качестве рекламного хода", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Роскачества, главы экспертного совета по органической продукции при Роскачестве Елены Саратцевой.