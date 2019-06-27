"Известия": требования к подготовке и хранению донорской крови будут ужесточены

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Министерство здравоохранения сформулировало новые требования для подготовки и использования донорской крови, а также ее компонентов. Как сообщили газете "Известия" в аппарате правительства, премьер-министр Дмитрий Медведев уже подписал соответствующее постановление.

По данным издания, в новых правилах сделан акцент на проверке качества компонентов донорской крови. Более того, больше внимания будет уделяться клиническому использованию крови и четкому определению лиц, которые имеют право переливать кровь. Наконец, обязательными станут исследования всей крови на ВИЧ и гепатиты B и C.

Как сообщила изданию начальник управления организации службы крови Федерального медико-биологического агентства России Ольга Эйхлер, новый свод правил вводит проверку методом ПЦР (полимеразной цепной реакции). Нововведение позволит быстрее выявлять наличие инфекций в крови, даже если о них не знает сам донор. По словам Эйхлер, в итоге можно будет снизить риск заражения ВИЧ и гепатитами B и C при использовании донорской крови.