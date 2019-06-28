СМИ: лидеры G20 договорятся к 2050 году прекратить выброс пластика в Мировой океан

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Лидеры стран "двадцатки", которые 28-29 июня встретятся в городе Осака, договорятся о полном прекращении выброса пластика в воды Мирового океана к 2050 году. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

Ожидается, что в итоговое коммюнике по итогам саммита G20 будет включена соответствующая японская инициатива, которая получит название "Голубой океан: взгляд из Осаки".

Ранее сообщалось, что сама Япония намерена к 2030 году на 25% по сравнению с нынешним уровнем сократить количество отходов, образующихся от одноразовых пластиковых изделий, к примеру, посуды, за счет перехода на более экологически чистые материалы. Япония производит наибольшее число пластиковых отходов на душу населения после лидирующих в этом рейтинге США. Одних только пластиковых бутылок японцы ежегодно выбрасывают порядка 4 млн т.

По оценкам экологов, ежегодно в океан попадает от 4 до 12 млн т пластика в том или ином виде, что наносит огромный ущерб экосистеме. Специалисты утверждают, что к 2050 году в Мировом океане будет больше пластиковых отходов, чем рыбы.

В городе Осака 28 июня открывается саммит "двадцатки". Он станет уже четырнадцатым в истории и первым, который организуют в Японии. Форум пройдет в выставочном комплексе INTEX Osaka на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе.