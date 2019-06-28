Власти Хайкоу рассказали о "визитной карточке" города-курорта

ХАЙКОУ /Китай/, 28 июня. /ТАСС/. С древних времен Хайкоу известен как "город на воде". История города насчитывает более 900 лет, а его современное название впервые было зафиксировано в эпоху династии Сун, когда на месте современного административного центра провинции Хайнань было основано поселение Хайкоупу, где иероглиф "пу" можно перевести как "побережье" или "устье реки".

В городе много видов заболоченной местности, специалисты классифицируют их по характеру расположения и питания на болота возле рек, озер, морского побережья и рукотворные болота. Они могут быть расположены в одном бассейне (река Наньду), опоясывать какую-то определенную зону (побережье и прибрежную акваторию), либо питаться от двух (мангровый лес Дунчжанган и район Яншань) и более источников (водохранилища Фэнтань и Телу). Общая площадь заболоченной местности в окрестностях Хайкоу достигает около 29,1 тыс. гектаров.

Для болот возле Хайкоу характерно формирование классических экосистем морских островов, а также вулканический рельеф. Другой их отличительной особенностью является наличие мангровых лесов. В окрестностях Хайкоу расположен природный заповедник Дунчжайган, которому присвоен национальный статус. Он является крупнейшим заповедным парком заболоченных земель КНР: здесь встречается 36 видов мангровых деревьев, что является наибольшим показателем в стране. За это его часто называют "генофондом мангровых лесов Китая".

"Гармония водной и огненной стихий"

Еще одной особенностью болот Хайкоу является, как говорят сами жители, "гармония водной и огненной стихий". Около 33 тыс. лет назад завершилось последнее извержение расположенной здесь вулканической гряды Цюнбэй, в результате которого была сформирована единственная в современном Китае территория с вулканическим рельефом в тропическом климате - на этом месте образовались болота Яншань.

Власти Китая еще в древности взяли под охрану мангровые леса, а также их флору и фауну. Китайские историки обнаружили множество официальных документов, которые предписывали местным жителям не наносить вреда обитающим там растениям и животным, поэтому защита заболоченных земель и сохранение их в первозданном, естественном виде за долгие века уже стала для местных жителей настоящей традицией.

Из-за вулканического рельефа и уникальных условий Яншань часто сравнивают с внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО древней ирригационной системой Дуцзянъянь в провинции Сычуань. Жители Хайнаня давно обнаружили, что прошедшая через вулканическую породу вода очищается и используют эту ирригационную систему из множества дамб и каналов уже 1200 лет. Например, в деревне Жубэньцунь расположен колодец Сыяньцзин (дословно с китайского "Четырехглазый колодец"), история которого насчитывает 400 лет.

"Город заболоченных земель"

25 октября 2018 года на 13-й конференции стран - участниц Конвенции о водно-болотных угодьях (также известна как Рамсарская конвенция) Хайкоу был удостоен международного признания. Он стал одним из 18 городов, вошедших в водно-болотные угодья, охраняемые Рамсарской конвенцией.

В Хайкоу созданы десятки общественных организаций с более 9 тыс. добровольцев, которые занимаются проектами в сфере защиты окружающей среды и популяризации концепции по созданию экологической цивилизации.

Экосистемы протекающих через Хайкоу рек Уюаньхэ и Мэйшэхэ удалось восстановить, что позволило значительно повысить качество воды в них, а также облагородить их береговую линию.

Мангровые леса - "визитная карточка" Хайкоу

Хайкоу намерен в полной мере задействовать богатые ресурсы заболоченных территорий, будет развивать экологический туризм и здравоохранение.

В 2018 году в Хайкоу появилось 93 новых предприятия с иностранным капиталом, что в два раза выше показателя 2017 года. Объем использованных иностранных инвестиций составил $250 млн. Экономическому росту города также способствует развитие туризма, морских круизов и введение безвизового режима для граждан 59 стран. Кроме того, в последние годы было открыто 15 новых рейсов, в том числе в Москву и Сидней. Пассажиропоток международного аэропорта города Мэйлань вырос в 2018 году на 29%, составив 1 млн 130 тыс. пассажиров.

Город известен среди иностранных и китайских туристов в качестве курорта, однако следующей задачей власти считают превращение его водно-болотных угодий и мангровых лесов в "визитную карточку" Хайкоу.