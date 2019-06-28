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Прокуратура Калининграда требует убрать с герба Черняховска инициалы регента Пруссии

Герб не соответствует методическим рекомендациям по разработке и использованию официальных символов муниципальных образований

КАЛИНИНГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Прокуратура Черняховска Калининградской области через суд требует изменить герб муниципального образования "Черняховский городской округ", в котором найдено нарушение закона о государственном языке. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Прокуратура ранее провела проверку публикации в интернете "В Калининграде герб "от регента Пруссии" нарушил закон о госязыке - мнение", а также рассмотрела заявление одной из общественных организаций области.

"Установлено, что герб муниципального образования "Черняховский городской округ" не приведен в соответствие с методическими рекомендациями по разработке и использованию официальных символов муниципальных образований, утвержденных Геральдическим советом при президенте РФ. В городской суд направлено административное исковое заявление, в котором прокуратура просит признать незаконным бездействие органов местного самоуправления МО "Черняховский ГО", выразившихся в непринятии мер к приведению официальной символики герба в соответствие с требованиями закона", - сказали в пресс-службе.

Также надзорное ведомство просит суд возложить на ответчиков обязанность устранить нарушения федерального законодательства, то есть, исключить буквы на изображении герба Черняховска.

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РоссияКалининградская область
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