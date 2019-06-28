Васильева сообщила об увеличении нагрузки на школьных учителей

АНОСИНО /Московская область/, 28 июня. /ТАСС/. Нагрузка на школьных учителей с 2016 года выросла, при этом заработная плата не позволяет себя чувствовать достойно в материальном плане. Об этом в пятницу сообщила глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева на всероссийском совещании руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ.

"В 2016 году средняя нагрузка на учителя в России составляла 1,3 ставки, или 23,4 часа в неделю. К концу прошлого года ставка выросла до 1,38, почти 25 часов в неделю. В некоторых регионах такая нагрузка достигает 1,78 ставки на одного учителя", - сказала министр.

При этом, по словам министра, Мордовия является единственным на сегодняшний день регионом, где ставка составляет 1,1. "Других примеров у нас пока нет. Учитель не должен думать о зарплате, которую рассчитывают, жонглируя ставками и поощрительной частью. Должен быть раз и навсегда закреплен в школе справедливый и понятный механизм, который позволяет нашим коллегам чувствовать себя достойно в материальном плане", - добавила Васильева.

Она напомнила, что еще в 2017 году министерство направляло в регионы методические рекомендации по формированию оплаты труда, где организациям было рекомендовано при расчете заработной платы учителям назначить 70% гарантированной части, 30% - стимулирующие.

"Однако такая пропорция не соблюдается в большинстве регионов. Доходит до того, что гарантированная часть составляет 10%", - сказала министр.