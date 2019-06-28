В Италии снесли остатки обрушившегося близ Генуи моста

РИМ, 28 июня. /ТАСС/. Автомобильный мост Моранди близ Генуи, частичное обрушение которого в августе 2018 года унесло жизни более 40 человек, больше не существует - в пятницу утром саперы подорвали две его главные опоры. Снос конструкций транслировался в эфире канала Rai News 24.
Новый мост на месте старого планируют возвести к началу 2020 года, курировать проект будет уроженец Генуи, итальянский архитектор Ренцо Пьяно.
Изначально подрыв планировался на 9:00 (10:00 мск), однако был отложен почти на 40 минут из-за того, что в одном из домов в аварийной зоне, из которой накануне было эвакуировано около 3,5 тыс. человек, оказался пожилой человек, который не хотел покидать свое жилище. За контролируемым взрывом наблюдали прибывшие в Геную итальянские политики, среди них - вице-премьеры Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо, а также мэр города Марко Буччи и губернатор Лигурии Джованни Тоти. Посмотреть на снос опор собрались и многие жители Генуи. Безопасность на месте обеспечивали около 400 сотрудников правоохранительных органов.
E con questo da Genova è tutto... #PonteMorandi un pezzo di cuore demolito pic.twitter.com/O6Tr2kqIjv— maidiremai (@PatriziaAlessa2) June 28, 2019
Сальвини назвал подрыв опор моста Моранди "уникальным в мировой практике случаем инженерного вмешательства" - ведь снос остатков и последующее возведение нового виадука проходит в населенном районе.
Трагедия в Генуе
14 августа в городе Генуя обрушился длинный пролет построенного в 1970-е годы моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя - Савона, европейский маршрут Е80). В момент происшествия на нем находились более 30 легковых автомобилей и три грузовика. В результате катастрофы погибли 43 человека. Кроме того, несколько сотен человек лишились жилья, которое было разрушено при падении транспортной инфраструктуры.
Правительство разработало специальный декрет, регулирующий порядок восстановительных работ, который был одобрен национальным парламентом. В отсутствие важной транспортной артерии не только в Генуе, но и во всем регионе оказалось серьезно затруднено движение на дорогах. Согласно подсчетам местной ассоциации Confindustria Genova (региональное отделение национальной ассоциации промышленников), северо-западные районы Италии будут нести экономические потери в размере почти €1 млрд в год до момента появления нового моста.
Одновременно продолжается следствие по факту обвала и гибели людей. Фигурантами этого дела являются 35 человек и две компании, включая обслуживающую автодороги Autostrade per l’Italia. Согласно последним выводам международных специалистов, приглашенных для проведения экспертизы, важнейшие элементы конструкции, такие как поддерживающие тросы, были в значительной степени изношены. Точная причина обвала пока официально не установлена.