В Италии снесли остатки обрушившегося близ Генуи моста

РИМ, 28 июня. /ТАСС/. Автомобильный мост Моранди близ Генуи, частичное обрушение которого в августе 2018 года унесло жизни более 40 человек, больше не существует - в пятницу утром саперы подорвали две его главные опоры. Снос конструкций транслировался в эфире канала Rai News 24.

Новый мост на месте старого планируют возвести к началу 2020 года, курировать проект будет уроженец Генуи, итальянский архитектор Ренцо Пьяно.

Изначально подрыв планировался на 9:00 (10:00 мск), однако был отложен почти на 40 минут из-за того, что в одном из домов в аварийной зоне, из которой накануне было эвакуировано около 3,5 тыс. человек, оказался пожилой человек, который не хотел покидать свое жилище. За контролируемым взрывом наблюдали прибывшие в Геную итальянские политики, среди них - вице-премьеры Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо, а также мэр города Марко Буччи и губернатор Лигурии Джованни Тоти. Посмотреть на снос опор собрались и многие жители Генуи. Безопасность на месте обеспечивали около 400 сотрудников правоохранительных органов.