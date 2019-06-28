ФСИН поддержит жалобу в ЕСПЧ заключенных колонии, которых суд выселил в тайгу

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России поддержит обращение заключенных колонии-поселения в Пермском крае, которых по решениям судов, включая Верховный суд, должны выселить в полуразрушенные здания в тайге. Об этом заявил журналистам заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко. Это станет фактически первым случаем поддержки госорганом жалобы граждан к РФ.

Максименко отметил, что в 2011 году по договоренности с местными бизнесменами ФСИН безвозмездно была передана швейная фабрика в поселке Кезил Пермского края, где более сотни осужденных колонии-поселения номер 26 были трудоустроены, для осужденных создали благоустроенные общежития для проживания. Но с 2015 года (после обращения прокуратуры) суды сперва первой, а затем второй и третьей инстанции поочередно выносили решения о выселении осужденных с фабрики. "То есть работать там они могут, а проживать - нет - и их надо выселить", - пояснил Максименко.

Для выселения была определена бывшая колония для несовершеннолетних на окраине города, которая была закрыта в связи с полным износом зданий.

"То есть выселить в разрушенные помещения, где нет воды, нет канализации, нет окон. А это Пермский край, где зимой морозы доходят до минус 40 градусов, то есть это нечеловеческие условия", - пояснил замдиректора ФСИН. По его словам, в итоге ФСИН обратилась Верховный суд России "с просьбой внимательно разобраться с тем, что происходит, потому что суды нижестоящих инстанций не удосужились вникнуть в суть проблемы".

"К заседанию суда мы представили документы о том, что денежных средств до 2026 года на реконструкцию и ремонт не предусмотрено, мы не сможем их туда переселить. Говорили о том, что это решение будет из разряда заведомо невыполнимых. Но Верховный суд отклонил обращение ФСИН даже без рассмотрения", - сообщил Максименко. "То есть Верховный суд одним росчерком пера лишил более сотни человек жилья и фактически работы", - заметил он.

"Мы понимаем, что надо исполнять решение суда. Но как? Взять и вывезти людей в эти руины, которые находятся в тайге, где зимой даже машины ездят по двое, потому что если одна сломается, человека могут съесть медведи, рыси и волки. Выбросить людей в такие условия ФСИН не сможет", - сказал Валерий Максименко.

Поддержка обращения в ЕСПЧ

"Хотя решение особенно Верховного суда имеет силу закона и его необходимо выполнять, но есть более высокие ценности - это право человека на жизнь. Поэтому исходя из принципа гуманизма директором ФСИН Геннадием Корниенко принято решение поддержать обращение граждан, отбывающих наказание в этой колонии, в Европейский суд по правам человека обжалованием соблюдения их прав и, самое главное, права на жизнь", - сообщил замдиректора ФСИН.

"Я первым подпишусь в поддержку обращения в ЕСПЧ, если они направят жалобы, потому что хотя это и осужденные, но это наши граждане, и когда они понесут наказание, они должны вернуться домой живыми и здоровыми", - отметил Максименко, добавив, что в колонии-поселения отбывают наказание порядка 120 осужденных, большинство - не за тяжкие преступления. КП-26 стала одним из первых совместных проектов ФСИН и бизнеса для трудоустройства заключенных в России.