Фрагменты самого северного судна в российской Арктике отреставрировали в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 28 июня. /ТАСС/. Фрагменты самого северного судна, обнаруженного в российской части Арктики, отреставрировали в Архангельске. Как рассказал ТАСС начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка "Русская Арктика" Евгений Ермолов, были отреставрированы три детали старинного поморского судна, найденного в 2016 году на Большом Восточном Оранском острове архипелага Новая Земля.

"Закончилась реставрация трех деталей судна в архангельском филиале Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. Грабаря. Удалось вывезти часть борта, шпангоут - ребро, и нос корабля. Реставрация закончена, и мы сейчас можем безбоязненно экспонировать эти вещи, использовать в выставочной деятельности парка. На российской территории, если не брать Шпицберген - это самая северная находка", - сказал Ермолов.

Судно - первая подобная находка на Новой Земле, его длина около восьми метров. "Лодка очень большая, вывезти ее было невозможно, только на вертолете, и пилоты дали согласие только на вывоз фрагментов, все судно осталось там, - пояснил собеседник агентства, - и вывозить его надо обязательно. Это очень ценный экспонат".

В этом году специалисты парка оценят состояние корабля. "По возможности, конечно, - отметил Ермолов, - все зависит от погоды, удастся ли добраться до острова. Нужно сделать анализ на влагонасыщенность, понять: сохнет древесина или не сохнет. Возможно, нам удастся в дальнейшем вывезти его силами нацпарка".

Историк говорит, что ценность судна еще и в том, что оно сохранилось практически целиком. "Такие корабли использовали в качестве строительного материала для домов, либо кресты из них делали, мостовые или еще что-то, - добавил он, - обычно они сохранялись фрагментарно, еще в местах кораблекрушений".

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля. Оранские острова - самые северные из группы островов Новой Земли в Баренцевом море. Состоят из двух групп: Малые Оранские (южные) и Большие Оранские (северные).